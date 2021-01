NBA, Shaq da un’altra spallata a Rudy Gobert

La free agency così corta ma piena di contrattazioni, seguita dalle varie estensioni firmate a ridosso dell’inizio della Regular Season 2020-21, non ha dato il tempo di metabolizzare e certi contratti firmati dai giocatori NBA in queste settimane. Ad esempio, non è mistero di come Shaquille O’Neal abbia espresso pubblicamente il suo disprezzo nei confronti dell’estensione contrattuale da 205 milioni di dollari che gli Utah Jazz hanno offerto al loro centro Rudy Gobert.

Il 2 volte DPOY viene considerato da Shaq un lungo poco efficiente, soprattutto in fase offensiva, con l’ex centro dei Lakers che ha voluto sottolineare la poca quantità di punti che Rudy riesce a mettere a tabellino rispetto alle sue cifre e a quelle dei lunghi dominanti nella storia NBA. The Diesel ha commentato, assieme a Barkley, durante gli highlights della gara fra Denver e Dallas di questa notte:

L’ex leggenda dei Suns, invece, si è espresso in questo modo:

Shaq: “Chuck, if 11 points gets you $200 million, 38 points will get you $600 million, right?

Chuck: “If I played today, I’d be going to the games in a space ship. 🚀”pic.twitter.com/q7ba8efJ3e

