Gli oggetti NBA venduti all’asta più costosi di sempre

Fra accordi di sponsorizzazione milionari e valori di franchigie NBA a superare il miliardo di dollari, è ormai risaputo che attorno alla lega di basket più famosa al mondo girino parecchi soldi. Fra alti e bassi, dall’anno della sua fondazione (1946) ad oggi, la NBA ha sicuramente visto migliorare la sua visibilità e il suo valore: di riflesso, ad aumentare considerevolmente è stata anche l’attenzione attorno ai cimeli NBA. Infatti, nel corso degli entusiasti e collezionisti hanno condotto vere e proprie guerre personali a suon di offerte e rilanci nelle case d’aste di tutto il mondo, per accaparrarsi oggetti NBA appartenuti a giocatori, allenatori o membri dello staff.

Alcuni oggetti sono stati offerti dagli stessi giocatori, con la maggior parte dei proventi ad andare in beneficenza per organizzazioni istituite da loro stessi o per no-profit esterne. Spesso, le cifre raggiunte in sede d’asta hanno superato il milione di dollari. Dunque, abbiamo pensato di redigere una classifica dei 10 oggetti NBA più costosi di sempre ad essere venduti al pubblico: non ci resta che vedere di cosa si tratta.

10. Kareem Abdul-Jabbar, anello NBA 1984-85

Cominciamo allora da Kareem Abdul-Jabbar, che in una sola asta nel 2019 offrì ben 234 oggetti personali. In totale, secondo NBA.com, l’asta raccolse 3 milioni di dollari, interamente devoluti alla sua Skyhook Foundation, un’organizzazione no-profit che supporta l’educazione di ragazzi e bambini in situazioni economicamente difficili.

Abdul-Jabbar ha messo all’asta anche 4 dei suoi 6 anelli NBA: proprio quello della stagione 1984-85 fece registrare il prezzo più alto, arrivando a 343.700 dollari, più che sufficienti per entrare nella nostra top-10 sui cimeli NBA più costosi di sempre.

9. Michael Jordan, divisa NBA 1996-97

Nel corso del 2020 Goldin Auctions ha messo all’asta la divisa di Michael Jordan indossata il 13 aprile del 1997, quando i Chicago Bulls sfidarono i Detroit Pistons in una delle ultime partite di regular season. Considerando che è l’unica maglia di Jordan della stagione 1996-97 messa all’asta, il prezzo si è gonfiato parecchio fra i collezionisti desiderosi di accaparrarsela, toccando quota 398.671 dollari.