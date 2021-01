NBA, Frank Vogel: “Mi fido sempre di LeBron nell’ultimo quarto”

È stato più difficile del previsto, ma il viaggio on the road dei Los Angeles Lakers si è concluso con 4 vittorie consecutive in cui la squadra ha affrontato solo 2 avversari diversi in 4 occasioni, ossia San Antonio e Memphis. Dopo aver avuto bisogno di una spinta da LeBron James, lunedì scorso, nell’ultimo quarto per vincere 108-94, i Lakers si sono ripetuti contro i Grizzlies nella notte, stavolta con una risicata vittoria di 2 punti.

Anche in questo caso James ha interpretato l’eroe del match insieme a Davis e Kuzma, seppur con qualche brivido di troppo nelle due palla perse nel finale. Coach Frank Vogel ha commentato in questo modo la prestazione di James e della squadra:

“Ecco perché è un grande giocatore. Trova sempre un modo per portare a termine queste azioni da supereroe. Il nostro obiettivo è assicurarci di non aver bisogno di queste azioni speciali per finire le partite. A volte abbiamo bisogno di lui, ed è anche bello sapere che può essere all’altezza dell’occasione come ha fatto. Ho molta fiducia in LeBron James nel 4° quarto. Non so come dirlo diversamente: mi fido di lui.”

James e Davis hanno segnato 15 degli ultimi 17 punti della loro squadra, per la felicità dello stesso LeBron:

“Vogliamo vincere, vogliamo continuare a costruire buone abitudini in campo. Ci saranno momenti in cui non giocheremo nel modo in cui siamo in grado di farlo, ma vogliamo comunque creare queste abitudini ed è quello che abbiamo fatto in questa trasferta.”

