I Milwaukee Bucks chiedono giustizia per Jacob Blake, l’uomo vittima della sparatoria nel Wisconsin per opera di due agenti della polizia. Dopo aver boicottato Gara 5 contro gli Orlando Magic, i Bucks hanno rilasciato un comunicato dove chiedono che sia fatta giustizia per Blake e che gli agenti di polizia vengano condannati per le loro azioni.

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

A leggere il comunicato sono stati i due giocatori Sterling Brown e George Hill. Di seguito il testo completo:

“Negli ultimi quattro mesi si è fatta luce sulle ingiustizie razziali che devono affrontare le nostre comunità afroamericane. I cittadini di tutto il paese hanno usato le loro voci e piattaforme per parlare contro queste trasgressioni. Negli ultimi giorni nel nostro stato di origine, il Wisconsin, abbiamo visto l’orrendo video di Jacob Blake, colpito alla schiena sette volte da un agente di polizia a Kenosha e l’ulteriore sparatoria sui manifestanti. Nonostante la schiacciante richiesta di cambiamento, non c’è stata alcuna azione, quindi la nostra attenzione oggi non può essere per la pallacanestro. Quando scendiamo in campo rappresentiamo sia Milwaukee che il Wisconsin, ci si aspetta che giochiamo mettendo il massimo impegno e ci riteniamo responsabili a vicenda. Ci teniamo l’un l’altro a mantenere questo standard: in questo momento chiediamo lo stesso ai legislatori e alle forze dell’ordine. Chiediamo giustizia per Jacob Blake e chiediamo che gli ufficiali siano ritenuti responsabili. Affinché ciò avvenga, è imperativo che il legislatore del Wisconsin si riunisca nuovamente, dopo mesi di inattività, adottando misure significative per affrontare i problemi di responsabilità della polizia, brutalità e riforma della giustizia penale. Incoraggiamo tutti i cittadini a istruirsi, intraprendere azioni pacifiche, responsabili e ricordarsi di votare il 3 novembre”

La NBA ha detto che le gare non giocate ieri verranno riprogrammate, ma alcune squadre e giocatori vogliono terminare qui la stagione. Sono previsti per oggi due incontri per fare chiarezza sul futuro: uno tra i giocatori e uno tra i governatori della NBA.

Leggi anche:

Lakers e Clippers vogliono fermare la NBA

NBA, anche Jayson Tatum interviene sul possibile boicottaggio

NBA, Pascal Siakam sul possibile boicottaggio: “Vogliamo cambiare le cose”