La NBA pensa all’arrivo di due nuove squadre

La NBA vuole espandersi, con due nuove squadre in due nuove (o già viste) città. Già qualche tempo fa il commissioner Adam Silver si era detto favorevole ad una espansione della lega, ormai vista come inevitabile. Una eventualità che potrebbe far sognare tanti tifosi, nostalgici soprattutto dei Seattle Supersonics.

Adesso, visto il momento di grande crisi attraversato dalla lega per colpa della pandemia, questa eventualità potrebbe essere più vicina di quanto si pensasse. La NBA ha estremo bisogno di denaro e l’arrivo di due nuove squadre potrebbe risolvere questo problema, nell’immediato.

Le valutazioni fatte dai piani alti avrebbero stabilito il “prezzo” di queste franchigie nella cifra minima di 2 miliardi e mezzo di dollari.

Una cifra astronomica, mai vista nella lega per l’acquisto di una franchigia. Il record attuale è di 2.39$ miliardi, spesi da Joe Tsai nel 2019 per acquisire i Brooklyn Nets.

Forbes, nella sua annuale classifica del valore delle franchigie, ha indicato solo sette squadre come superiori ai 2.5$ miliardi. Il tutto prima dell’arrivodella pandemia, che ha inevitabilmente ridotto anche queste cifre.

Per questo motivo, la NBA e eventuali interessati a diventare nuovi proprietari di franchigia potrebbero pre-accordarsi sulla scelta della città dove creare queste due nuove squadre, in modo da scegliere i mercati più lucrativi.

I nomi sul tavolo sono quelli che girano già da tempo, alcuni scolpiti nella memoria degli appassionati. Fra tutte, si diceva, la prima è Seattle, sede degli iconici Supersonics, una delle franchigie più amate di sempre. Ma la NBA sta pensando anche a città che potrebbero godere di un bacino d’utenza ampio: Las Vegas, Kansas City, Louisville e Mexico City sono sul tavolo delle trattative.

