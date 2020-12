Risultati NBA: record di triple all-time, i Bucks asfaltano Miami! Vince ancora Golden State

(2-2) New York Knicks 95-86 Cleveland Cavaliers (3-1)

L’eroe di serata per i New York Knicks è Julius Randle. L’ex Lakers registra la sua settima tripla doppia in carriera, la prima con la canotta dei newyorkesi: 28 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Con 18 punti nella prima metà di gara, Randle ha contribuito alla vittoria di squadra, con i Knicks avanti già di 16 lunghezze a metà partita.

New York era partita bene, portandosi sul 29-15, e per tutta la durata della sfida è riuscita a mantenere saldamente la leadership della partita, non facendo mai andare i Cavaliers a meno di 7 punti di distacco. Cavaliers che hanno potuto contare, ancora una volta, su un Andre Drummond in doppia-doppia, ma che hanno trovato poco in termini di precisione dalla lunga distanza.

(1-3) Denver Nuggets 115-125 Sacramento Kings (3-1)

Sconfitta a sorpresa per i Denver Nuggets, che in back-to-back subiscono una L per mano dei meno quotati Kings. Per un risultato inaspettato ci vuole anche un protagonista inaspettato: è il caso di Tyrese Haliburton. Il rookie di SAC è decisivo, segnando 8 dei suoi 13 punti totali nel solo quarto periodo. Nel parziale di 11-0 che, negli ultimi 12 minuti, ha permesso ai Kings di portarsi sul 120-108, Haliburton ha aggiunto una palla rubata e due triple importantissime.

Senza Murray, è toccato a Jokic provare a caricarsi la squadra sulle spalle. Il serbo, con i suoi 26 punti, 12 assist e 11 rimbalzi, ha superato Fat Lever per triple-doppie in maglia Nuggets, ma a poco è servito visto il risultato finale.

(1-3) Chicago Bulls 115-107 Washington Wizards (0-4)

Era la partita tra due squadre impegnate ancora a trovare la prima vittoria stagionale. Ad uscire vincitori da questo insolito derby sono i Chicago Bulls. Con 7 giocatori in doppia cifra, Chicago è riuscita a rispondere adeguatamente alle prestazioni del back-court avversario. Per Westbrook è arrivata infatti un’altra tripla doppia, stavolta da 21 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Beal ha chiuso invece con 29 punti. Il quarto decisivo è stato il secondo, quando Washington ha sbagliato ben 10 triple su 11 tentate, il che ha permesso ai Bulls di prendersi la testa della partita. Ottimo LaVine con 23 punti, di cui 9 di fila nel terzo quarto.

(4-0) Orlando Magic 118-107 Oklahoma City Thunder (1-2)

Gli Orlando Magic continuano a vincere. Per la prima volta nella loro storia, i Magic iniziano una stagione con un record perfetto di 4-0 e sono, insieme agli Hawks, l’unica squadra imbattuta in tutta la lega. Quella con i Thunder è stata una partita fatta di tanti momenti e parziali diversi. Davanti per 36-27 nel secondo quarto, i Magic hanno subìto un parziale di 12-0 guidato in gran parte da Diallo, che ha rimesso OKC davanti. Orlando ha poi rimesso di nuovo la testa davanti, per poi farsi riprendere un’altra volta a metà gara. Poi, in parità fino al quarto periodo, un mini-parziale di 10-4 sull’87 pari ha consegnato le chiavi della partita definitivamente in mano ai Magic. Ottima prestazione di Dwayne Bacon, autore di 18 punti con 9 tiri su 10 a segno, e di Vucevic, 28 punti e 10 rimbalzi.