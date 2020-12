NBA, Erik Spoelstra commenta la sconfitta: “Approccio particolare da parte dei Bucks”

Nel corso della giornata di ieri, i Miami Heat, privi per l’occasione di Jimmy Butler, sono stati spazzati via dai Milwaukee Bucks, meritevoli di aver vinto l’incontro con 47 punti di scarto. L’assenza della stella degli Heat non può comunque giustificare da sola una tale differenza di valori in campo, che va al contrario ricercata nel singolare approccio degli avversari, come ha dichiarato coach Erik Spoelstra al termine dell’incontro:

“Sconfitta dura da digerire, ma assolutamente meritata. I Bucks hanno giocato la partita della vita, il che è inusuale nei primi incontri della regular season. Hanno interpretato i primi venti minuti con un drastico senso di urgenza, accompagnato da un’intensità pazzesca. Sembrava stessero preparando questa partita da ottanta giorni, evidentemente con il desiderio di vendicarsi dopo il 4-1 subito da noi negli ultimi Playoff.”

In aggiunta, i Bucks hanno siglato il nuovo record NBA per numero di triple segnate in una singola partita (29), sopravanzando le 27 messe a referto dai Rockets nella stagione 2018-2019. Bam Adebayo, prendendo atto del traguardo storico, ha commentato:

“Erano in serata di grazia. Segnavano tutti e con grande regolarità. Noi, dal canto nostro, abbiamo perso troppi palloni, favorendo la fiducia balistica dei nostri avversari.”

Anche Tyler Herro, il migliore dei suoi con 23 punti e 7 assist, ha voluto esprimere il suo stupore circa il furente ingresso in campo degli avversari:

“I Bucks sono arrivati a Miami affamati e desiderosi di rivalsa. Sono riusciti a metterci in imbarazzo, giocando una partita storica. Ad ogni modo, non scopriamo certo oggi la pericolosità di questa squadra, che sfrutta il dominio fisico di Antetokounmpo per aprire il campo e fare male da tre punti.”

Leggi anche:

NBA, il possibile piano dei Brooklyn Nets per sostituire Dinwiddie

NBA, Steve Kerr e Steph Curry: “Andrew Wiggins è fenomenale”

NBA, Nikola Vucevic diventa il giocatore con più canestri realizzati ai Magic