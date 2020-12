NBA, Steve Kerr e Steph Curry: “Andrew Wiggins è fenomenale”

Dopo aver attirato diverse critiche negli scorsi giorni, Wiggins nella notte ha registrato una prestazione solida nella vittoria di Golden State arrivata ai danni dei Detroit Pistons. L’ala degli Warriors, infatti, ha terminato il match con 27 punti in 38 minuti, insieme a 7 rimbalzi e 3 assist. Il giocatore si è detto felice della qualità espressa in campo, così come coach Steve Kerr ha sottolineato la bella gara di un giocatore che deve assolutamente essere ritrovato:

“È. stato fenomenale. Ha preso in mano la gara segnando tiri da 3, attaccando il ferro, provocando falli. Andrew è stato fantastico negli ultimi 3 parziali.”

L’ex Minnesota ha concluso l’ultimo quarto mettendo a referto ben 17 punti, tirando 5/8 dal campo di cui 3/4 dall’arco. Anche Stephen Curry ha voluto evidenziare la performance del suo compagno di squadra:

“So che è più che capace di fare queste cose. Penso che lui e Brad (Wanamaker) abbiano giocato davvero bene appoggiandosi l’uno sull’altro, soprattutto nell’ultimo quarto. Hanno iniziato a mettere pressione sulla difesa avversaria. È stato bello vedere.”

Fortemente criticato per il suo pessimo inizio di stagione, Wiggins dovrà confermare una certa continuità di prestazioni se vorrà mettere a tacere la critica una volta per tutte:

“Fa parte del gioco. Chiunque pratichi sport sa che ci saranno alti e bassi. Quando sei in una brutta situazione, la via d’uscita è tirare sempre con fiducia. Devi credere in te stesso. E così ho fatto.”

