NBA, Nikola Vucevic diventa il giocatore con più canestri realizzati ai Magic

Nella vittoria della scorsa notte contro gli Oklahoma City Thunder, Nikola Vucevic è diventato il giocatore con più canestri realizzati nella storia degli Orlando Magic. La squadra ha vinto la partita per 118-107, segnando anche la sua migliore partenza nella storia della franchigia, rimanendo fino ad ora imbattuti con un record di 4-0.

