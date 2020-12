Mercato NBA, gli Wizards rifiutano le opzioni di Wagner e Robinson

Gli Washington Wizards hanno deciso di non applicare le team option per Moritz Wagner e Jerome Robinson. I due giocatori, al terzo anno dei loro rookie contract, avrebbero guadagnato rispettivamente 4 e 5 milioni di dollari nella stagione successiva.

The Wizards have declined the fourth-year options on Jerome Robinson and Moe Wagner, sources tell @TheAthleticDC.

— Fred Katz (@FredKatz) December 28, 2020