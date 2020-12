NBA, Simmons non pensa ad Harden: “Concentrato solo su Phila”

I Philadelphia 76ers si apprestano ad iniziare una nuova stagione. Sono tante le novità per Simmons e soci. A livello dirigenziale è arrivato Daryl Morey. Sulla panchina siede ora Doc Rivers. E i cambiamenti potrebbero non essere finiti, visto l’interesse per (e di) James Harden.

Ma la squadra ha già due stelle: Simmons ed Embiid. E il giocatore australiano vuole solo concentrarsi sulla nuova stagione, senza farsi distrarre dalle voci di mercato:

“Vengo qui per lavorare ogni giorno, un giorno alla volta, con i miei compagni. Ogni giorno mi sveglio e indosso una divisa dei Sixers, li rappresento” “Sono qui per vincere un titolo. Questo obiettivo non cambierà mai. So che i media parleranno sempre di queste cose, rumors e cose del genere, ma il mio obiettivo è migliorare ogni giorno per aiutare la squadra a vincere”

Parole d’amore per la propria franchigia da parte di Simmons. Certo è che un giocatore come Harden farebbe comodo a chiunque e potrebbe dare una grossa mano a Phila per diventare una contender. Anche se lo stesso coach Rivers è sicuro che il roster attuale sia perfetto così, per essere competitivi:

“Dobbiamo crederci, dobbiamo sentirci speciali per esserlo davvero. Non penso di dover fare pronostici […] Abbiamo Ben Simmons in squadra, abbiamo Joel Embiid in squadra. E ora come ora, con due All-Star in squadra, si tende a fare bene”

