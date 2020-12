NBA, Paul George rinato nel derby: “Questo spogliatoio non ha più problemi”

Siamo solo alla prima uscita stagionale, ma in qualche modo questi Los Angeles Clippers hanno già dato un piccolo segnale del nuovo corso sotto la guida di coach Tyronn Lue. I californiani, nella notte, si sono aggiudicati il derby di Los Angeles contro la compagine guidata da LeBron James & co, mostrando nuovamente un Paul George in ottima forma. Dopo le buone prestazioni viste in preseason, PG ha messo a referto 33 punti (13/18 dal campo), 6 rimbalzi e 3 assist nell’opening night NBA. Queste le sue parole dopo la vittoria:

“Ho lasciato che il “gioco venisse da me”, mi sono preso il compito di dover segnare e l’ho fatto rimanendo sempre in ritmo… È il mio modo di giocare, è così che divento caldo durante una partita. Lascio che il gioco venga verso di me. E non ho forzato nulla. La differenza rispetto alla scorsa stagione? Uscire da due operazioni alla spalla non è stato facile. Ho avuto una buonissima offseason, ho potuto allenarmi e giocare in tranquillità prima dell’inizio della stagione, cosa che non avevo fatto nella scorsa. Sto bene sia dal punto di vista mentale che fisico. Il segreto è che mi sono potuto preparare questa volta.”

Dopo la partita, Charles Barkley gli ha chiesto se le voci riguardanti ‘privilegi comportamentali’ di lui e Kawhi Leonard nella scorsa stagione fossero vere:

“Come sai Charles, i ragazzi che lavorano, che si costruiscono per essere dove sono, non arrivano a questo livello per niente. Sanno di cosa hanno bisogno e sanno cosa li fa giocare ai massimi livelli. Se a qualcuno ha dato fastidio (alza le spalle)… Vi posso dire che non abbiamo quel problema oggi, in questo nuovo spogliatoio.”

