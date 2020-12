NBA, Kawhi Leonard riguardo i Clippers: “Siamo diversi dall’anno scorso”

Dopo la pesante eliminazione agli scorsi Playoff, è il cambio in panchina, i Los Angeles Clippers sono riusciti a vincere contro i Lakers al debutto stagionale, nel derby cittadino. Nell’Opening Night, sono stati Kawhi Leonard e Paul George a caricare i compagni e a strappare personalmente la vittoria.

Le due stelle sono scese in campo con la voglia di dimostrare e di dare un calcio a tutte le critiche che li hanno perseguitato dalla fine dell’ultima stagione. In particolare George, ha cambiato marcia nel secondo tempo, segnando 26 dei suoi 33 punti totali, con un ottimo 8/13 dal campo, condito da 5 triple. Il primo a dimostrarsi entusiasta per il risultato, è il nuovo coach dei Clippers, Tyronn Lue, che si è espresso a riguardo davanti alle telecamere.

“Eravamo concentrati su di noi e sul nostro gioco. I Lakers hanno meritato l’anello, hanno avuto un anno importante, ma il nostro obiettivo era migliorare noi stessi e il nostro gioco. Loro sono stati la squadra più forte dello scorso anno, quindi ancora congratulazioni, ma per noi è tempo di fare un passo in avanti.”

Buone notizie per la squadra sono arrivate anche dal nuovo acquisto, Serge Ibaka, titolare ed autore di 15 punti. A fare bene anche Nicolas Batum, altro titolare del quintetto, Lou Williams e Ivica Zubac. Kawhi Leonard si è preso del tempo per fare i complimenti ai nuovi membri del roster, confermando queste buone sensazioni anche ai microfoni.

“Non siamo gli stessi dell’anno scorso. Siamo una squadra diversa, sono felice che abbiamo tutti giocato nella maniera giusta. Abbiamo mantenuto l’offensiva, e questo ci rende orgogliosi. Ognuno si fidava dei propri compagni, e questa è la cosa migliore di tutte.”

