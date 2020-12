NBA, Bucks squadra dell’anno di Sports Illustrated

Nella notte italiana ci sono stati gli “Sports Illustrated Awards”, le premiazioni di Sports Illustrated volte a riconoscere i migliori atleti e squadre del 2020. Presentatori dell’evento erano Cari Champion, Richard Jefferson, Chad Ochocinco e Lindsey Vonn, e ci sono state le performance musicali di Shaquille O’Neal e Gucci Mane. Una squadre e due giocatori NBA hanno vinto dei premi.

Per il premio di Squadra dell’anno ad avere la meglio sono stati i Milwaukee Bucks. Le altre candidate erano i Kansas City Chiefs, i Los Angeles Dodgers e i Tampa Bay Lightning, campioni delle altre tre grandi leghe sportive americane. La squadra di Giannis & Co. è stata la migliore squadra della regular season NBA, finendo la stagione con un record di 56 vittorie e 17 sconfitte. Non è arrivata la vittoria del titolo ma il giornale sportivo ha voluto premiare la franchigia NBA per ragioni non soltanto sportive. Il magazine statunitense ha così motivato:

“I Bucks hanno vinto il premio per aver utilizzato la piattaforma NBA per la lotta contro il razzismo”

Sports Illustrated si riferisce alla scelta dei giocatori di Milwaukee di non scendere in campo all’indomani della sparatoria in cui è rimasto coinvolto Jacob Black in un atto di brutalità della polizia di Kenosha, Wisconsin.

Il premio di Breakout of the Year, giocatore rivelazione dell’anno, è stato assegnato a Jamal Murray. La guardia canadese ha brillato nella post-season giocata nella bolla, guidando i suoi Denver Nuggets fino alle finali di Conference. Murray ha battuto la concorrenza di un altra giovane stella NBA, Donovan Mitchell, che si era messo in luce proprio nella serie tra Utah e Denver. E oggi come allora, ad avere la meglio per Sports Illustrated è stato Murray.

In onore del suo attivismo civile e degli sforzi nel campo sociale in un anno certamente divisivo e complicato LeBron James ha infine vinto il “Sports Illustrated Muhammad Ali Legacy Award“.

Leggi anche:

NBA, il sondaggio dei GM sulla prossima stagione

Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo firma l’estensione contrattuale con i Bucks

Al via la stagione NBA: tutti a caccia dei Lakers