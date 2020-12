Mercato NBA, Paul Eboua va a i Brooklyn Nets

Il cammino in NBA di Paul Eboua continuerà, per il momento, ai Brooklyn Nets. A riportarlo è stato Alex Schiffer di The Athletic.

Nets officially announce they've claimed Paul Eboua off waivers. — Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) December 19, 2020

Il ventenne originario del Camerun era stato messo contratto dai Miami Heat il 25 novembre scorso, i quali però lo avevano poi lasciato lasciato andare pochi giorni fa. Tuttavia, è molto probabile che i Nets aggreghino la giovane alla piccola all’affiliata in G League, ovvero i Long Island Nets.

Paul Eboua è noto per aver giocato diversi anni in Italia. Approdato nel 2015 alla Stella Azzurra di Roma, nella stagione 2018/2019 Eboua ha giocato agli ex Roseto Sharks. La scorsa stagione, la 2019/2020, il giocatore si è reso protagonista a Pesaro, in cui ha disputato 18 partite – 12 da titolare – con una media di 7.4 punti e 5.3 rimbalzi in circa 22 minuti di gioco. Dopo le esperienze in Europa, il cestista camerunese sfiderà la sorte negli Stati Uniti.

