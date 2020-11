Jeremy Lin sembra davvero pronto a tornare in NBA

Jeremy Lin non si rassegna ad un basket che non sia quello americano: vuole fortemente tornare in NBA. Dopo le recenti dichiarazioni nelle quali parlava della sua esperienza in Oriente, ha parlato con determinazione della sua volontà di tornare a confrontarsi ai massimi livelli:

“Credo sinceramente che il meglio debba ancora venire. Molte opportunità mi sono state sottratte a causa di circostanze particolari. Ma in questo momento ho ancora un’opportunità.”

Il giocatore che nella stagione 2011-2012 aveva esordito in maglia New York Knicks, senza trovare però molto spazio finché, nel febbraio del 2012, a causa dei numerosissimi infortuni della franchigia di casa al Madison Square Garden, si era fatto trovare prontissimo, inanellando una serie di prestazioni maiuscole e dando vita alla Linsanity.

Dopo un lungo girovagare nella lega è approdato ai Toronto Raptors dove, pur senza trovare molti minuti, ha messo al dito il primo anello della carriera.

Nella stagione passata ha giocato in Cina per i Beijing Ducks, realtà che però pare essergli troppo stretta.

