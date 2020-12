John Wall è un nuovo giocatore degli Houston Rockets, con Russell Westbrook che invece giocherà per gli Wizards: un trasferimento che è stato un colpo al cuore per Bradley Beal, grande amico di Wall.

Nel corso di un’intervista nel media day, Beal ha esternato la sua tristezza nel non poter più condividere lo spogliatoio con il suo grande amico:

Bradley Beal was shocked by John Wall trade. He's excited to mesh with Russell Westbrook + won't put stock into it being potentially difficult: "There is a lot of false narratives on him. I won't put any stock into those things until I get time with Russ" https://t.co/MVZyQJp8DI

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 4, 2020