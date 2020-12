NBA, Otto Porter Jr. sicuro: “Ai Bulls abbiamo grandi progetti”

I Chicago Bulls vogliono assolutamente redimersi dopo la deludente stagione dell’anno scorso. La compagine dell’Illinois ha deciso anche di cambiare allenatore, firmando Billy Donovan, ex coach degli Oklahoma City Thunder, per risollevare una squadra che nelle ultime annate ha sofferto più del dovuto.

I numerosi dissidi con il precedente capo allenatore – come riportato ampiamente dalla stampa americano – hanno in qualche modo minato la fiducia dei giocatori di Chicago, i quali hanno dovuto fare i conti anche con qualche infortunio di troppo. Come Otto Porter Jr. il quale si è ritrovato a giocare solo 14 gare nel 2019-2020, a causa di un problema al piede.

Tuttavia, lo stesso Porter, sembra essersi lasciato alle spalle il problema fisico ed è pronto a cominciare una nuova stagione con obiettivi rinnovati. Queste le sue parole rilasciate a NBC Sports:

“Mi sento benissimo. Il mio piede sta bene. Penserò il più possibile allo stare in salute. Farò il possibile per stare in forma. Quest’anno, qui a Chicago, abbiamo grandi progetti, possiamo fare una grande stagione. Non possiamo cambiare il passato ed è il motivo per cui ora dobbiamo concentrarci solo sulla prossima annata. Sono fiducioso. Il mio ruolo? Ho detto a coach Donovan che posso giocare dove vuole lui. Vorrei solo rimanere sul parquet il più possibile, ma ogni decisione spetta al coach. Io lo seguirò.”

