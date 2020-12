Mercato NBA, Quinn Cook resta ai Lakers

Dopo aver sondato in lungo e largo tutte le opzioni nel mare magnum della free agency, i Los Angeles Lakers hanno deciso di firmare nuovamente Quinn Cook. Dunque, come riportato da Dave McMenamin di ESPN, la guardia si appresta a iniziare la sua seconda stagione in maglia gialloviola e, la sua quinta in NBA.

The Lakers announce they have re-signed Quinn Cook with their 15th and final roster spot. — Dave McMenamin (@mcten) December 5, 2020

Non selezionato al Draft 2015, nello scorso campionato Quinn Cook si è rivelato utile per i losangelini subentrando dalla panchina. Nelle 44 partite di regular season disputate, di cui solamente una da titolare nel quintetto iniziale, il 2 volte campione NBA ha messo a referto una media di 11.5 minuti di gioco con 5.1 punti, 1.2 rimbalzi e 1.1 assist. Durante la lunga corsa Playoff, il classe ’93 è sceso in campo solamente sei volte.

Adesso che i Lakers cominceranno il training camp a serbatoio pieno, potranno prepararsi a difendere al meglio il titolo di campioni in carica.

