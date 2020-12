Ieri è stata annunciata la prima parte del Calendario NBA per la stagione 2020/21: in questa prima metà, che va dal 22 dicembre fino al 4 marzo, ogni squadra giocherà 37/38 partite. Con la stagione ai nastri di partenza, le squadre NBA hanno comunicato la notizia in modo particolare sui propri canali social.

Abbiamo raccolto per voi i migliori post delle franchigie sul nuovo Calendario NBA.

17.Brooklyn Nets

I Brooklyn Nets di Irving e Durant annunciano il programma della prossima stagione in collaborazione con Snipes, il colosso delle scarpe. Per ogni partita c’è, infatti, una scarpa con i colori della squadra avversaria: un modo sicuramente originale per presentare la stagione.

16.Los Angeles Lakers

I campioni in carica sono pronti a difendere il titolo conquistato pochi mesi fa. Chi sarà a guidare i Lakers in questa nuova cavalcata? Sicuramente LeBron James e Anthony Davis – fresco di rinnovo – come testimonia della franchigia californiana, dove sono presenti entrambi nel classico stile purple-gold.

15.Atlanta Hawks

C’è chi, come gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, preferisce unire l’utile al dilettevole. Come presentare il nuovo calendario in modo divertente e originale? Semplice, basta chiamare il gruppo comico 85 South Comedy e il gioco è fatto.

We couldn’t think of a more Atlanta way to drop our schedule than having the comedic super group @85SouthShow break it all down…@chicoBean, @DCYOUNGFLY & @KarlousM definitely spiced things up 😂 Visit https://t.co/bvsrpm3E61 for more! pic.twitter.com/GeUIxILRc6 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 4, 2020

14.Boston Celtics

Per cercare di vincere il titolo, i Boston Celtics dovranno tirare fuori tutto il talento che hanno. Talento che è un super potere per gli uomini di coach Stevens, come si vede nella versione supereroe di Jayson Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart.

First half schedule 👀 pic.twitter.com/Fd28BZoSMG — Boston Celtics (@celtics) December 4, 2020

13.New York Knicks

Una delle città più visitate al mondo è New York, da dove partono migliaia di treni e aerei ogni giorno: per questo motivo, i Knicks hanno presentato il loro calendario come se fosse un monitor delle partenze dell’aereoporto: che il viaggio abbia inizio.

Mark your calendars. Knicks are back 🗓https://t.co/XelgSWbDe0 pic.twitter.com/UjLFNU2Uw7 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 4, 2020

12.Denver Nuggets

Dopo la grande passata stagione, i Denver Nuggets sono pronti ad iniziare la nuova. Ogni partita sarà come un videogioco da portare a termine, come si vede dal loro post su Twitter. Controller carichi al 100%, Pop di Jokic e via, pronti per una nuova stagione.

11.Golden State Warriors

Nella Baia si respira già il Natale, come testimonia il video promo del calendario degli Warriors. Il rookie James Wiseman, in veste di Babbo Natale, si gode la tranquillità delle feste natalizie seduto comodamente sulla poltrona di casa: il Chase Center. Un applauso va sicuramente all’uomo che, dall’alto di una scala, crea l’effetto nevicata.