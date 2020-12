NBA, Kawhi Leonard: “Voglio vincere il titolo. Non ripeteremo gli stessi errori”

Dopo la Zoom Call di ieri di Serge Ibaka, anche Kawhi Leonard ci ha messo la faccia nel Media Day dei Los Angeles Clippers. La stella californiana è stato ovviamente costretto a tornare sulla clamorosa sconfitta contro i Denver Nuggets negli scorsi Playoff, prima di parlare della nuova stagione da affrontare con un roster parzialmente modificato. Queste le dichiarazioni di Leonard, partendo – come detto – dall’epilogo della postseason:

“Abbiamo avuto alcune opportunità di vincere prima di Gara 7 contro Denver. Il mio obiettivo quest’anno è quello di non rifare più gli stessi errori, non avere più passaggi a vuoto. Sono davvero motivato. Voglio vincere. Fisicamente mi sento bene. Sono motivato. Voglio iniziare, voglio tornare a lottare per il titolo. Ho ancora in bocca il sapore amaro della sconfitta, soprattutto dopo aver sprecato un vantaggio di 3-1. Quella di quest’anno è una sfida che mi affascina. So che può sembrare strano, ma mi piace questo processo, mi piace cominciare la stagione per tornare a ribaltare la situazione dell’anno scorso. Sappiamo che la strada per raggiungere il titolo è difficile. Vedremo quanto saremo forti e se potremo farcela per davvero.”