Le stranezze di Irving: si rifiuta di parlare con la stampa fino a fine stagione

Kyrie Irving ha colpito ancora. Il giocatore dei Brooklyn Nets, infatti, nelle ultime ore ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, di non voler parlare con i giornalisti durante l’ultimo Media Day organizzato dalla franchigia. Secondo quanto filtra, l’intenzione del play sarebbe quello di evitare la stampa fino a fine stagione per motivi non meglio specificati.

Questo il comunicato pubblicato e distribuito tramite i suoi social network che provano a chiarire la decisione della stella di Brooklyn:

“Il COVID-19 ha colpito tutti noi in modi diversi, per questo io prego per la sicurezze e la salute della nostra comunità e di quelle sparse in tutto il mondo. Sono veramente felice che la stagione ricominci e mi auguro che tutti riescano a mantenersi al sicuro e in forze nel corso di questo viaggio che stiamo per intraprendere. Al posto di parlare con i giornalisti, preferisco diffondere questo comunicato. Sono pronto a mettere in mostra la mia etica del lavoro in modo quotidiano, pronto a divertirmi, a competere, a performare e vincere titoli al fianco dei miei compagni e dell’organizzazione Nets. Il mio obiettivo è lasciare che il mio lavoro in campo e fuori dal parquet parli da solo. La nostra vita è profondamente diversa quest’anno e richiede a tutti noi, e anche me, di comportarmi in modo nuovo. E questo è soltanto l’inizio di questo cambiamento.”

Kyrie Irving issued a statement that says, in part: “My goal this season is to let my work on and off the court speak for itself.”

He said he is issuing this statement instead of speaking with reporters. pic.twitter.com/ninUzAnhzC

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 4, 2020