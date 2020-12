Derrick Rose pronto a fare da mentore al giovane Killian Hayes

I Detroit Pistons, che hanno selezionato Killian Hayes al Drafti con la scelta numero 7, hanno intenzione di lasciare a Derrick Rose il compito di fargli da mentore.

Mentre questo onere spesso finisce per irritare i veterani, costretti a doversi preoccupare anche di un altro giocatore, l’ex stella dei Chicago Bulls è ansioso di iniziare il processo di crescita della giovane guardia, come riferisce Rod Beard del Detroit News:

#Pistons Derrick Rose on working with Killian Hayes: "I love his game; it's an honor to play with a talent like that.

"Me being 6-3, I'm like a dinosaur playing with guys like him."

— Rod Beard (@detnewsRodBeard) December 5, 2020