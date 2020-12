NBA, Darius Garland stupisce i Cleveland Cavaliers

Larry Nance, in un contesto cestisticamente tragico come quello di Cleveland, è stato recentemente capace di risvegliare la tifoseria Cavs dal torpore sconsolato. L’ex giocatore dei Lakers ha infatti commentato gli accadimenti della “mini bolla”, nella quale la franchigia ha iniziato la preparazione in vista della prossima stagione, spendendo parole al miele per un componente specifico della compagine, come riportato da Cleveland.com:

“Ad inizio preparazione, Darius Garland è stato testa e spalle sopra chiunque altro, a tratti perfino dominante. Abbina grande capacità di crearsi tiri ad una visone di gioco fuori dal comune. Credo sia lui il leader tecnico della squadra, poiché, nonostante il prossimo sia solamente il suo anno da sophmore, dimostra sempre la sicurezza di un veterano.”

L’ex giocatore di Vanderbilt, quinta scelta assoluta del Draft NBA 2020, è dunque atteso al proscenio. Dopo una stagione discreta, caratterizzata da 12.3 punti e 3.9 assist di media a partita, il ragazzo sembra pronto ad una stagione da protagonista. I Cleveland Cavs, forti comunque di alcuni giocatori di talento, Drummond e Love su tutti, si affideranno al loro gioiello per provare ad uscire dall’attuale condizione di spiacevole mediocrità.

