NBA, LeBron James perplesso riguardo alla pallacanestro liceale

LeBron James è un intenditore di pallacanestro a 360 gradi e non si lascia sfuggire nulla di ciò che accade, manifesto o sotteso, all’interno del panorama cestistico mondiale. Nella fattispecie, dato che il figlio Bronny sta per frequentare il suo anno da sophomore al liceo, l’MVP delle Finals 2020 non si è lasciato sfuggire l’occasione di commentare una situazione che vede coinvolta parte della sua famiglia:

“I professionisti si preparano alla nuova stagione, i college stanno già giocando, ma tutto tace sul fronte high-school. I ragazzi hanno bisogno di giocare il più possibile, per maturare esperienza ed attenzione ai particolari. Il talento va accompagnato dalla pratica sul parquet e questa non è sostituibile.”

Probabilmente le scuole superiori non dispongono di fondi tali da garantire test continui ai propri studenti, oltre a doversi attenere alle normative nazionali relative al settore.

Come conseguenza naturale, Bronny si allenerà assiduamente insieme al padre in queste settimane, per evitare ogni insidiosa tendenza alla perdita di brillantezza.

Leggi anche:

NBA, Darius Garland stupisce i Cleveland Cavaliers

NBA, Ben Simmons: “Sto bene, non vedo l’ora di giocare”

NBA, i Brooklyn Nets presentano la City Edition ispirata a Basquiat