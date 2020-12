NBA, Jrue Holiday carico in vista della prossima stagione: “Non vedo l’ora di iniziare”

Uno dei giocatori più richiesti in questo mercato NBA 2020 è stato senza dubbio Jrue Holiday. Molte squadre erano interessate all’ex guardia dei New Orleans Pelicans. Alla fine sono stati i Milwaukee Bucks ad assicurarsi le prestazioni di quest’ultimo.

Il giocatore ha raccontato a Preston Ellis del The Bird Writes il momento in cui ha scoperto di essere diventato un nuovo giocatore dei Bucks:

“Ero in California nel momento in cui ho scoperto di essere stato ceduto. Quando l’ho saputo ero davvero entusiasta di poter giocare in una squadra che recentemente si è affermata come una delle migliori. Di solito non sono molto entusiasta quando qualcuno cerca di corteggiarmi sul mercato, ma in questo caso è stato bello. È stato bello vedere quanta considerazione Milwaukee provi nei miei confronti.”