NBA, le prime impressioni di Gordon Hayward su LaMelo Ball

Gordon Hayward, nuova stella degli Charlotte Hornets , dopo aver lasciato Boston nell’ambito di una sign-and-trade, ha cominciato il proprio percorso di adattamento nella realtà del North Carolina. Nelle scorse ore, il veterano non si è lasciato scappare l’opportunità di parlare del compagno di squadra LaMelo Ball, terza scelta assoluta dello scorso Draft, nonché giocatore atteso con abnorme frenesia al proscenio cestistico.

Le dichiarazioni in merito, rilasciate presso l’emittente NESN, rivelano l’assoluta intelligenza umana di un giocatore che non esita a riconoscere i pregi dei propri colleghi:

“LaMelo è un prodigio. Dispone di un talento esagerato, come anche di un fisico insospettabile. Pensavo sinceramente fosse più vicino alla statura media delle guardie, invece la supera di dieci centimetri. Ha un’eccellente visione di gioco ed è capace di migliorare i propri compagni, al pari di quanto non sia timido nel crearsi soluzioni personali. Certe cose non si insegnano e, dato che la natura lo ha omaggiato contemporaneamente di quel talento e di quella stazza, abbiamo tra le mani un profilo unico.”