NBA, quintetto Warriors quasi fatto, dubbio Wiseman

Tornare a competere ai vertici della Conference, dopo un anno di sofferenza nei bassifondi, è l’imperativo dei Golden State Warriors.

La stagione NBA di Klay Thompson è finita ancor prima di cominciare, ma nonostante questo Steve Kerr non si dà per vinto. Il quintetto è quasi al completo, nella sua mente, eccezion fatta per il ruolo di centro nominale, dove sarà necessario inserire un po’ per volta James Wiseman, rookie da Memphis e 2ª scelta assoluta al Draft NBA 2020.

Di seguito le dichiarazioni di Kerr raccolte da Anthony Slater di The Athletic in occasione del Media Day Warriors.

“Posti certi? Probabilmente quattro. La vedo dura ipotizzare uno scenario che non veda Kelly Oubre Jr. ed Andrew Wiggins titolari nello spot di ala. Vedremo per quanto riguarda il centro di ruolo. La nostra arma principale in attacco è il pick n roll tra Steph e Draymond e quando [James Wiseman] è in campo con loro deve imparare le spaziature, prendersi il dunker spot […], capire il suo ruolo in simili circostanze. Sull’altro lato del campo, Draymond sarà il perno della nostra difesa e in definitiva dovrà essere il suo partner difensivo. […] James ha un enorme potenziale atletico, ma gli resta molto da imparare perché non ha alle spalle l’esperienza di una Summer League o di un’estate di wokout. Sono entusiasta di averlo a disposizione, ma allo stesso tempo predico cautela, affinché nessuno si aspetti troppo e troppo presto. Ha giocato tre partite al college. “

