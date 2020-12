Mercato NBA, i Dallas Mavericks esercitano la team option su Luka Doncic

Come ovvio, i Dallas Mavericks hanno annunciato di volersi avvalere della team option presente all’interno del contratto di Luka Doncic. Con questa mossa i texani pagheranno 10.1 milioni di dollari lo sloveno per la stagione NBA 2021-22. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

