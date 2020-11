Mercato NBA, Nik Stauskas firma un annuale con i Bucks

I Milwaukee Bucks hanno ingaggiato un altro giocatore, che andrà a rinforzare la loro second unit. Si tratta di Nik Stauskas, lo scorso anno in forza al Saski Baskonia, in Spagna. Il giocatore ha firmato un contratto annuale con i Bucks. La notizia è stata riportata da Zach Lowe di ESPN e confermata dall’agente del giocatore.

The Milwaukee Bucks have agreed to a one-year deal with former No. 8 pick Nik Stauskas, his agent, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.