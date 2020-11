Mercato NBA, Noah Vonleh firma con i Chicago Bulls

I Chicago Bulls si sono rinforzati ingaggiando Noah Vonleh. Il giocatore e la franchigia hanno trovato un accordo sulla base di un contratto annuale. Per Vonleh sarà la seconda esperienza in maglia Bulls, dopo aver già giocato a Chicago sul finale della stagione 2017-2018. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN e confermata dall’agente del giocatore.

Free agent F Noah Vonleh has agreed to a one-year deal with the Chicago Bulls, agent Jim Tanner of @_tandemse and @YouFirstSports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 26, 2020

I Chicago Bulls aggiungono un giocatore versatile al loro frontcourt. Vonleh è reduce da una stagione altalenante, passata per metà ai Minnesota Timberwolves e per metà ai Denver Nuggets.

Oltre alla canotta dei Bulls, ha già indossato la divisa di cinque franchigie differenti. Parecchie per un 25enne in procinto d’iniziare la sua settima stagione NBA.

Noah Vonleh ha viaggiato a 3.7 punti e 3.4 rimbalzi di media nel corso dell’ultima stagione. Tra Timberwolves e Nuggets è sceso in campo solamente in 36 occasioni, con 10 minuti di media come permanenza in campo.

