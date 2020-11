Mercato NBA, ai Cavs arriva Rayjon Tucker

In questo prosieguo di offseason, i Cleveland Cavaliers stanno continuando a muoversi sottotraccia. Questa volta, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, c’è uno scambio con gli Utah Jazz: nell’Ohio arrivano così Rayjon Tucker e una scelta al secondo giro in cambio di soldi.

Jazz are sending G Rayjon Tucker and a future second-round pick to the Cavaliers for cash, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 27, 2020

Per i Jazz, l’addio di Rayjon Tucker libererà un posto a roster, che potrà essere così deciso dopo il training camp senza il rischio di tagliare il contratto garantito di Tucker. In cambio Utah riceverà dei soldi utili per il salario della squadra.

Undrafted nel 2019, Tucker ha trascorso la prima stagione professionistica in G League con i Wisconsin Herd. Durante questa esperienza era riuscito a mettere su dei buoni numeri, che gli sono poi valsi la chiamata dagli Utah Jazz. Nella sua ultima stagione, passata tra l’NBA e la squadra affiliata di Utah in G League, i Salt Lake City Stars, è sceso in campo per 20 volte in maglia Jazz, concludendo la stagione con una media di 3.1 punti e 1 rimbalzo in 8 minuti a partita.

Se non sarà tagliato prima del 29 novembre, Tucker potrà farsi spazio nelle rotazioni dei Cavs come l’ennesima giovane guardia presente a roster. Nel suo periodo trascorso in G League era riuscito a mettere su medie da quasi 24 punti, 4 rimbalzi abbondanti e 3 assist, mettendosi in mostra come uno dei migliori giocatori della lega di sviluppo e uno dei più pronti al salto in NBA. E in questa stagione di rebuilding per Cleveland, nella quale l’obiettivo principale sarà proprio quello di far crescere i giovani, soprattutto Collin Sexton e Darius Garland, non è detto che anche Tucker non possa trovare il suo spazio ed è essere una delle soprese per la franchigia dell’Ohio.

Leggi anche:

Mercato NBA: Damyean Dotson firma con i Cleveland Cavaliers

Matthew Dellavedova torna ai Cleveland Cavaliers

Mercato NBA, Rinnovo mostruoso per Donovan Mitchell con gli Utah Jazz