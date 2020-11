Mercato NBA, Matthew Dellavedova torna ai Cleveland Cavaliers

Toh, chi si rivede in quel di Cleveland: Matthew Dellavedova. Il playmaker australiano in queste ore ha finalmente raggiunto un accordo con la franchigia per il ritorno in Ohio sulla base di un contratto annuale al minimo salariale. Il veterano avrà il compito di portare la solita energia dalla panchina, dopo una stagione, la scorsa, non troppo positiva.

One-year, minimum deal on Dellavedova's return to the Cavaliers, source tells ESPN https://t.co/2dzHpRBjXi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020

Il giocatore lo scorso anno ha viaggiato con una media di 3.1 punti + 1.3 rimbalzi e 3.2 assist ad allacciata di scarpe, tirando con il 35.4% dal campo ed il 23.1% da oltre l’arco.

