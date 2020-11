NBA, promozione per Bol Bol: niente più two-way contract

Secondo la testimonianza di Shams Charania di The Athletic, i Denver Nuggets hanno convertito il two-way contract di Bol Bol in un contratto NBA regolare, dal valore di $4,2 milioni in due anni.

Dopo essere stato scelto dai Miami Heat con la quarantaquattresima chiamata del Draft NBA 2019, il ragazzo è stato immediatamente girato ai Denver Nuggets e da qui temporaneamente ai Windy City Bulls in G-League.

Bol ha debuttato in NBA nella bolla di Orlando, mettendo a referto 5,7 punti e 2,7 rimbalzi negli incontri che hanno preceduto i Playoff e, proprio in virtù di questo esordio tardivo, il ragazzo sarà eleggibile per il premio di Rookie of the Year 2020-2021.

