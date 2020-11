Mercato NBA, Markieff Morris torna ai Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers riaccolgono all’interno del loro roster il buon Markieff Morris. Il classe 1989, dopo la vittoria del titolo dello scorso ottobre, era tornato momentaneamente free agent prima di accettare un contratto annuale al minimo salariale. Secondo quanto riferito, Morris è stato anche oggetto di interesse da parte dei rivali dei Lakers, ossia i Los Angeles Clippers.

Free agent Markieff Morris has agreed to a minimum deal to return to the Los Angeles Lakers, source tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020