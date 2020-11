Una delegazione NBA ha incontrato Papa Francesco

Una delegazione NBA, composta da cinque giocatori – Marco Belinelli, Sterling Brown, Jonathan Isaac, Kyle Korver ed Anthony Tolliver – ha incontrato Papa Francesco nella giornata di oggi, lunedì 23 novembre. L’udienza privata, nella biblioteca papale del palazzo apostolico in Vaticano, è stata occasione di confronto sui temi di giustizia sociale ed economica e uguaglianza nelle comunità. I rappresentanti della lega hanno portato testimonianza della propria esperienza e degli sforzi profusi, individualmente e come collettivo, nell’affrontare tematiche di grande rilevanza.

Presenti all’incontro anche la direttrice esecutiva NBPA Michele Roberts, Sherrie Dean, direttore esecutivo di NBPA Foundation e Matteo Zuretti, responsabile delle relazioni internazionali dell’associazione giocatori.

Di seguito le dichiarazioni di Michele Roberts nel comunicato diffuso da NBPA:

NBPA Delegation and Pope Francis meet to discuss the players’ individual and collective efforts on social and economic injustice and inequality occurring in their communities.

Link to full press release here: https://t.co/50nRt1pCE3 pic.twitter.com/ZBJdqY68St

— NBPA (@TheNBPA) November 23, 2020