Mercato NBA, Biyombo rifirma con gli Charlotte Hornets

Gli Charlotte Hornets, nella notte, hanno chiuso un accordo per riportare alla base Bismack Biyombo. Secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports, il giocatore ha deciso di tornare in North Carolina. I dettagli contrattuali, per ora, non sono ancora stati resi noti.

Free agent center Bismack Biyombo has reached an agreement with the Charlotte Hornets, league sources tell Yahoo Sports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 22, 2020

Biyombo ha trascorso le ultime due stagioni a Charlotte registrando una media di 7.4 punti, 5.8 rimbalzi, 0.9 stoppate e 19.4 minuti a partita nel 2020. Il 28enne ha fatto il suo debutto in NBA proprio con Charlotte nella stagione 2011-12 quando erano ancora Bobcats.

Ha firmato successivamente un contratto quadriennale da 70 milioni di dollari con gli Orlando Magic nel 2016 dopo aver trascorso una stagione con i Toronto Raptors. Nel 2018, i Magic lo hanno rispedito agli Hornets in uno scambio a tre squadre con i Chicago Bulls.

