C’è il ritorno alla base per Kentavious Caldwell-Pope. Secondo quanto riferito dall’agente del giocatore a Shams Charania, infatti, la guardia avrebbe accettato un contratto triennale da ben 40 milioni di dollari complessivi per ritornare ai Los Angeles Lakers, alla corte di LeBron James.

Free agent Kentavious Caldwell-Pope has agreed to a three-year, $40M deal with the Lakers, Klutch Sports CEO Rich Paul tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020