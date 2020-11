Mercato NBA, Nerles Noel è un nuovo giocatore dei New York Knicks

Altra free agency avara di reali colpi sul mercato NBA per i New York Knicks. Nella notte, dopo aver raggiunto accordi con Elfrid Payton e Alec Burks, i newyorchesi hanno chiuso anche per Nerlens Noel sulla base di un accordo annuale da 5 milioni di dollari complessivi. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski che ha raccolto i dettagli direttamente dall’entourage del giocatore.

Free agent C Nerlens Noel has agreed to a one-year deal with the New York Knicks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Originariamente conosciuto ai tempi del college per la sua difesa d’élite e la capacità di cambiare rapidamente in pick and roll, Noel ha visto interrompersi bruscamente il suo sviluppo nella lega a causa di alcuni problemi fisici e ai mancati miglioramenti riguardo alle sue abilità offensive. Incapace di eseguire un tiro in sospensione con regolarità, Noel si affida a schiacciate e put-back come sue uniche armi in attacco.

Vedremo se ai Knicks con coach Thibo, in realtà anch’egli un mago della difesa, riuscirà quantomeno a fare un ulteriore passo in avanti per dimostrare di essere ancora un giocatore valido in NBA.

Nel frattempo c’è da registrare una insufficienza nell’operato di Leon Rose che non è riuscito a raggiungere nessuno dei suoi ‘grandi’ obiettivi come Gordon Hayward e Fred VanVleet. Negli scorsi giorni, invece, alcuni media statunitensi riportavano un interesse di New York per Westbrook: da capire, però, i reali assist da poter offrire a Houston.

