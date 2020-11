Mercato NBA, E’Twaun Moore firma per i Phoenix Suns

Continua la campagna acquisti dei Phoenix Suns non si è ancora conclusa. La franchigia dell’Arizona, infatti, nelle prossime ore metterà nero su bianco con E’Twaun Moore. L’ormai ex giocatore dei New Orleans Pelicans firmerà un contratto annuale da 2.4 milioni di dollari. A riportare la notizia è stato Marc Stein del New York Times.

E'twaun Moore is signing with the Phoenix Suns on a one-year deal for $2.4 million, according to his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 22, 2020