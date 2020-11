Mercato NBA, Juancho Hernangomez rifirma con i Minnesota Timberwolves

Per Juancho Hernangomez è tempo di riportare le valigie nel Minnesota. Lo spagnolo, infatti, in queste ore ha chiuso un accordo con i Timberwolves per il ritorno in squadra. Il classe 1995, secondo quanto riporta Shams Charania, firmerà un contratto triennale da 21 milioni di dollari. Il terzo anno dovrebbe essere da una player option.

Restricted free agent Juancho Hernangomez is finalizing a three-year, $21M deal to re-sign with the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020

Nell’ultima stagione vissuta tra Denver e Minnesota, Juan ha registrato una media di 6.0 punti + 4.1 rimbalzi a partita, tirando con il 40.5 dal campo e poco meno del 35% da oltre l’arco.

Mercato NBA 2020: tutte le trattative chiuse