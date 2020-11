Dopo aver perso due lunghi nelle prime 24 ore di free agency, i Clippers hanno aggiunto una nuova ottima pedina nella scacchiera. Secondo Adrian Wojnarowski, insider NBA per ESPN, Serge Ibaka avrebbe trovato l’accordo con la franchigia di L.A. Il contratto avrà una durata di due anni e un valore di 19 milioni di dollari. Nel secondo anno Ibaka avrà la player option, che potrà usare per uscire dal contratto con un anno d’anticipo.

Free agent Serge Ibaka plans to sign a 2-year, $19M deal with the Clippers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Per i Clippers si tratta di un’aggiunta fondamentale, avendo già perso due lunghi, i quali l’anno prossimo giocheranno in due squadre rivali della Western Conference. Stiamo parlando di Montrezl Harrell e JaMychal Green. Il primo rimarrà a Los Angeles, ma sponda Lakers. Il Sesto Uomo dell’Anno dell’ultima regular season giocherà infatti con la squadra di LeBron e compagni, avendo firmato un contratto da 2 anni per 19 milioni di dollari. E Green, anche lui un pezzo importante nelle rotazioni dei Clippers, giocherà invece con i Denver Nuggets.



Ai Clippers arriva però un ottimo giocatore, che ha già giocato e vinto con Kawhi Leonard, con il quale ha un ottimo rapporto. Serge Ibaka è un giocatore diverso da Harrell, ma non per questo meno funzionale. Nella sua ultima stagione a Toronto Ibaka ha messo a referto di media 15.4 punti e 8.2 rimbalzi a partita in 27 minuti sul parquet, tirando con il 51,2% dal campo e il 38,5% dall’arco dei tre punti. Le spaziature dei Clippers saranno così più larghe con Ibaka in campo. E la forza fisica e la protezione del canestro dello spagnolo saranno fondamentali per difendere sui lunghi rivali, due su tutti Anthony Davis e Nikola Jokic.

Il prossimo anno i Clippers sono ancora tra i favoriti per il titolo, nonostante l’epilogo ai Playoff dello scorso anno, quando sono usciti nelle Semifinali di Conference battuti dai Denver Nuggets. Ma l’arrivo di Ibaka porterà grande esperienza nello spogliatoio, e il nuovo capo allenatore Tyronn Lue avrà tutte le carte in tavola per fare bene.

