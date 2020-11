Mercato NBA, JaMychal Green firma con i Denver Nuggets

Perso un lungo se ne fa un altro. I Denver Nuggets non sono riusciti a trattenere Jerami Grant, accatastatosi ai Detroit Pistons firmando un triennale da circa 60 milioni di dollari, ma hanno immediatamente trovato il sostituto. La nuova ala grande si chiama JaMychal Green, il quale aveva deciso di non esercitare la sua player option con i Los Angeles Clippers.

Free agent JaMychal Green has agreed to a two-year, $15M deal with the Denver Nuggets, with player option in second season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020