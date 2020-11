Mercato NBA, i New York Knicks prendono Alec Burks: i dettagli

Alec Burks è un nuovo giocatore dei New York Knicks. La compagine della Grande Mela, dopo essersi separata da ben 4 giocatori nelle ultime 24 ore, si è finalmente mossa anche in entrata. Leon Rose, president of basketball operations, ha offerto all’ex Sacramento un contratto annuale da 6 milioni di dollari. A confermare la notizia ci ha pensato anche Adrian Wojnarowski, attraverso Alex Saratsis, agente della guardia.

Free agent Alec Burks has agreed to a one-year, $6M deal with the New York Knicks, agent Alex Saratsis tells @ZachLowe_NBA and me.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020