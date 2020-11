Mercato NBA, i Dallas Mavericks firmano ancora Trey Burke

I Dallas Mavericks hanno firmato Trey Burke. Il giocatore, secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, si è accordato con la franchigia del Texas sulla base di contratto triennale da 10 milioni di dollari complessivi.

Burke ha giocato 8 partite per i Mavs all’interno della bolla di Orlando, a seguito della ripartenza della stagione NBA. In precedenza, aveva già vissuto una esperienza con la canotta dei Mavs durante il 2018-19. Nello specifico, nella sua ultima stagione, Trey Burke è sceso in campo in 33 occasioni con i Philadelphia 76ers ed i Mavs. Nel complesso, ha viaggiato con una media di 7.4 punti, 1.5 rimbalzi e 2.5 assist a partita com il 45.0% dal campo, il 42.7% da oltre l’arco e il 79.3% dalla linea di tiro libero.

Nei Playoff 2020 contro i Los Angeles Clippers, Burke ha invece registrato una media di 12.3 punti durante le 6 partite della serie persa.

