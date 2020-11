Mercato NBA, Pat Connaughton ritorna ai Milwaukee Bucks: il nuovo accordo

I Milwaukee Bucks riporteranno Pat Connaughton all’ovile con un contratto di due anni, secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN. Connauhgton guadagnerà 8.3 milioni di dollari nel corso dell’accordo.

Free agent G Pat Connaughton has agreed to a two-year, $8.3M deal to return to the Milwaukee Bucks, agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @excelsm_bball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Il classe 1993 si è affermato come un prezioso giocatore di rotazione per i Bucks e tornerà in squadra cercando di vendicare il deludente traguardo raggiunto nella postseason NBA 2020.

Connaughton ha registrato una media di 5.4 punti e 4.2 rimbalzi a partita nell’ultima stagione. La franchigia del Wisconsin ha così voluto confermare la sua pedina di rotazione dopo aver sostanzialmente cambiato parte del suo roster a causa della trade che spedito George Hill ed Eric Bledsoe ai New Orleans Pelicans in cambio di Jrue Holiday.

Si attendono poi novità per quanto riguarda Bogdan Bogdanovic in quanto il giocatore non ha voluto firmare un nuovo contratto e prendere parte alla sign-and-trade preparata con Sacramento. La guardia, in questa fase, sta testando la free agency. Probabilmente firmerà una offer sheet con qualche squadra (è restricted free agent), i Kings avranno poi l’opportunità di pareggiare l’offerta entro 48 ore e capire cosa farne.

