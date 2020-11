Mercato NBA, nuove pretendenti per Bogdanovic

Intorno a Bogdan Bogdanovic si è alzato un vero e proprio putiferio. Ordinando cronologicamente i fatti, innanzitutto la sign-and-trade tra Milwaukee Bucks e Sacramento Kings, che doveva consegnare Donte DiVincenzo, D.J. Wilson e Ersan Ilyasova ai Kings in cambio della guardia serba, sembrava a un passo dal concludersi. I Bucks stavano per portare in squadra il primo rinforzo, quando durante la notte del Draft è accaduto l’impensabile.

L’affare è saltato a causa del rifiuto dello stesso giocatore, il quale ha declinato l’invito di passare nella squadra di Giannis Antetokounmpo come parte della trade. I Bucks hanno provato a ricostruire un’intesa ma non c’è stato nulla da fare e, Bogdan Bogdanovic diventerà – a breve – free agent. Come riportato da varie fonti, tra cui Shams Charania di The Athletic, adesso la franchigia del Wisconsin sembra aver fatto un passo indietro ritirandosi quindi dalla corsa.

The Bucks are moving on from their pursuit of restricted free agent Bogdan Bogdanovic, who will scan market across league, sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020

La notizia ha aperto le porte ad altri scenari. Nuovi corteggiatori sono emersi e, i più decisi sarebbero i Los Angeles Lakers e gli Atlanta Hawks, come riportato ancora da The Athletic. La franchigia campione in carica ha già scambiato Danny Green, approdato ai Philadelphia 76ers dopo aver fatto capolino a Oklahoma, e dovrebbero perdere Kentavious Caldwell-Pope e Avery Bradley che diventeranno free agent. Bogdanovic potrebbe rivelarsi un giocatore giusto per le strategie di gioco della squadra. Gli Atlanta Hawks invece hanno messo sotto contratto Tony Snell e punterebbero a un giocatore che vada a duettare con Trae Young.

