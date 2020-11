NBA, Boston Celtics alla ricerca di una top pick

Secondo Marc Stein, giornalista di “The New York Times“, i Boston Celtics stanno cercando di imbastire una trattativa, per mettere le mani su una delle prime tre scelte del Draft di questa notte.

La franchigia del Massachusetts, stando all’attuale assegnazione delle chiamate, possiede ben quattro diritti di selezione (scelte numero 14, 26, 30 e 47) nell’arco dell’intero Draft, ma, come si è visto, solo una lottery pick, peraltro marginale.

Non è chiaro chi sarà inserito nella proposta di scambio, ma il grande indiziato sembra essere Gordon Hayward, ormai fuori dal progetto sportivo.

A questo riguardo, Minnesota e Golden State, detentrici rispettivamente delle due prime scelte, sono disposte ad ascoltare qualsiasi proposta pertinente.

