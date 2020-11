Draft NBA, frattura all’alluce sinistro per Okongwu (prospetto top-10)

Non parte certo benissimo l’avventura in NBA per Onyeka Okongwu. Il prospetto top 10 del prossimo NBA Draft 2020, infatti, nelle scorse ore ha riportato una frattura all’alluce sinistro. L’infortunio, che richiederà un riposo forzato da 1 a 3 settimane, non dovrebbe chiaramente influire sulla sua disponibilità per l’inizio della stagione fissato per il 22 dicembre.

La frattura è stata scoperta all’inizio di ottobre e, in origine, gli era stata data una prognosi da sei a otto settimane, impedendogli di partecipare ai consueti allenamenti pre-draft, a differenza di alcuni suoi colleghi. Fonti vicine ad ESPN, hanno riferito che i medici di alcune squadre NBA erano a conoscenza dell’infortunio da un po ‘di tempo poiché avevano avuto accesso alla documentazione medica del giocatore. In ogni caso, nonostante il problema fisico, non ci si aspetta un calo delle sue quotazioni.

Secondo il nostro NBA Mock Draft 2020, il centro di 19 anni della USC è attualmente previsto per essere selezionato al sesto posto dagli Atlanta Hawks. Vedremo cosa succederà.

