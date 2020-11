Mercato NBA, Robin Lopez lascia i Milwaukee Bucks: sarà free agent

I Milwaukee Bucks perdono (teoricamente) un altro pezzo del proprio roster. Dopo aver visto Wesley Matthews diventare free agent, anche Robin Lopez ha deciso di declinare la sua player option da 5 milioni di dollari per testare la free agency. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

Milwaukee Bucks center Robin Lopez is declining his $5M player option and becoming a free agent, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2020

Il fratello di Brook, andrà probabilmente alla ricerca di un contratto migliore anche sotto il profilo della durata. Non è esclusa la rifirma con gli stessi Bucks sulla base di un accordo pluriennale a cifre tendenzialmente simili. Per ora, Milwaukee non è ancora riuscita a batter alcun colpo sul mercato NBA, nonostante le pressioni di Giannis Antetokounmpo il quale vuole vedere rinforzi all’interno del roster per convincersi a rinnovare il contratto proprio con la squadra del Wisconsin.

